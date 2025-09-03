Искусственный интеллект предпочел ядерную войну дипломатии

Большинство популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) во время кризисных симуляций вместо поиска дипломатического решения выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на результаты исследования.
Директор Инициативы по военным играм и симуляциям кризисов имени Гувера Жаклин Шнайдер отметила, что ключевой вывод эксперимента заключается в том, что «ИИ, по всей видимости, понимает эскалацию, но не деэскалацию». Она не смогла объяснить причины такого поведения алгоритмов.
Исследователи смоделировали кризисные ситуации, аналогичные конфликту на Украине и гипотетическому американско-китайскому противостоянию. В тестах участвовали языковые модели GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base, которые являются частью нейросети ChatGPT. В результате все они выбирали агрессивную линию поведения и применение силы, передает Газета.Ru.
Анализ итогов обострения ирано-израильского конфликта требует учета военных, политических, экономических и дипломатических факторов, считает искусственный интеллект (ИИ). По его прогнозам, даже при высокой напряженности вероятность ядерной войны остается низкой.
По данным журналистов, чат-боты с внедренным ИИ способны помочь их пользователям создать биологическое оружие.