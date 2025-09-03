Ричмонд
Искусственный интеллект предпочел ядерную войну дипломатии

Большинство популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) во время кризисных симуляций вместо поиска дипломатического решения выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на результаты исследования.

Большинство популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) во время кризисных симуляций вместо поиска дипломатического решения выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на результаты исследования.

Директор Инициативы по военным играм и симуляциям кризисов имени Гувера Жаклин Шнайдер отметила, что ключевой вывод эксперимента заключается в том, что «ИИ, по всей видимости, понимает эскалацию, но не деэскалацию». Она не смогла объяснить причины такого поведения алгоритмов.

Исследователи смоделировали кризисные ситуации, аналогичные конфликту на Украине и гипотетическому американско-китайскому противостоянию. В тестах участвовали языковые модели GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base, которые являются частью нейросети ChatGPT. В результате все они выбирали агрессивную линию поведения и применение силы, передает Газета.Ru.

Анализ итогов обострения ирано-израильского конфликта требует учета военных, политических, экономических и дипломатических факторов, считает искусственный интеллект (ИИ). По его прогнозам, даже при высокой напряженности вероятность ядерной войны остается низкой.

По данным журналистов, чат-боты с внедренным ИИ способны помочь их пользователям создать биологическое оружие.