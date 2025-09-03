В Крымске Краснодарского края открыли модельную библиотеку

Обновленную детскую библиотеку, модернизированную по модельному стандарту в ходе реализации национального проекта «Семья», открыли в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Это уже 16-я библиотека в Краснодарском крае, преобразованная в современное культурное пространство. Открытие учреждения состоялось с небольшим опережением графика. Библиотеку оснастили новым оборудованием и современной техникой, а также сделали полностью доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд учреждения насчитывает более 32 тысяч книг. Ежегодно библиотеку посещают более 3300 читателей, которые приходят сюда более 34 тысяч раз в год.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.