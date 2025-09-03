В Крымске Краснодарского края открыли модельную библиотеку

Это уже 16-я библиотека в Краснодарском крае, преобразованная в современное культурное пространство. Открытие учреждения состоялось с небольшим опережением графика. Библиотеку оснастили новым оборудованием и современной техникой, а также сделали полностью доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд учреждения насчитывает более 32 тысяч книг. Ежегодно библиотеку посещают более 3300 читателей, которые приходят сюда более 34 тысяч раз в год.