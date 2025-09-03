Потенциальную прародину славян поместили между Днестром и Доном

Некоторые особенности в структуре геномов этих древних мигрантов указывают на то, что их общая родина находилась на территории между югом Белоруссии и центральными регионами Украины. На настоящий момент времени у ученых отсутствуют образцы древней ДНК из данных регионов, которые относятся к эпохе расселения славян, что не позволяет однозначно говорить о данном регионе как о прародине всех славянских народов. Последующие исследования, как надеются палеогенетики, позволят подтвердить эту гипотезу или опровергнуть ее.