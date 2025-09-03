Еще три предприятия Новосибирской области внедрят бережливое производство

Патронный завод «Сибирь», производитель стальных дверей «Город мастеров» и энергомашиностроительный завод «Тайра» присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Предприятия начали внедрение инструментов бережливого производства на пилотных потоках. Патронный завод «Сибирь» оптимизирует процесс производства дробовых патронов, планируя повысить производительность минимум на 5%. Энергомашиностроительный завод «Тайра» сосредоточится на сокращении сроков сопровождения заказов и снижении объема незавершенного производства. Компания «Город мастеров» планирует увеличить выпуск стальных дверей с 15 до 22 тысяч единиц в год.
Экспертную поддержку предприятиям оказывает Региональный центр компетенций Новосибирской области. Проект позволяет компаниям получить внешнюю экспертизу, найти новые точки роста и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.