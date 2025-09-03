Еще три предприятия Новосибирской области внедрят бережливое производство

Предприятия начали внедрение инструментов бережливого производства на пилотных потоках. Патронный завод «Сибирь» оптимизирует процесс производства дробовых патронов, планируя повысить производительность минимум на 5%. Энергомашиностроительный завод «Тайра» сосредоточится на сокращении сроков сопровождения заказов и снижении объема незавершенного производства. Компания «Город мастеров» планирует увеличить выпуск стальных дверей с 15 до 22 тысяч единиц в год.