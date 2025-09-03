В столичном районе Филевский парк появится новостройка

Многоквартирный дом по программе реновации возведут в районе Филевский парк Москвы в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.
Новый дом будет возведен в Береговом проезде на месте снесенной пятиэтажки. Здание общей жилой площадью более 9,3 тысячи квадратных метров построят по индивидуальному проекту. В нем запланированы квартиры различных планировок с полной отделкой.
На первом этаже расположатся помещения общественного назначения и центр, предоставляющий информацию о переселении. Входная группа будет сквозной. Также на первом этаже будет холл с почтовыми ящиками, колясочной и комнатой консьержа. В здании установят два лифта грузоподъемностью 1000 килограммов и два лифта грузоподъемностью 400 килограммов. Для внешней отделки будет использована навесная фасадная система. Снаружи стен будут установлены корзины для наружных блоков кондиционеров. На прилегающей территории оборудуют проезды, тротуары, открытую парковку на 21 машину, детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.