В столичном районе Филевский парк появится новостройка

На первом этаже расположатся помещения общественного назначения и центр, предоставляющий информацию о переселении. Входная группа будет сквозной. Также на первом этаже будет холл с почтовыми ящиками, колясочной и комнатой консьержа. В здании установят два лифта грузоподъемностью 1000 килограммов и два лифта грузоподъемностью 400 килограммов. Для внешней отделки будет использована навесная фасадная система. Снаружи стен будут установлены корзины для наружных блоков кондиционеров. На прилегающей территории оборудуют проезды, тротуары, открытую парковку на 21 машину, детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.