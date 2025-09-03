АТОР объяснила, как будет работать безвизовый въезд в Китай для россиян

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай в одностороннем порядке отменил визы для российских граждан. В течение этого периода туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).
Россияне уже могут приехать без визы на остров Хайнань, но для этого они должны прилететь туда прямым рейсом из третьей страны, а не из материкового Китая. При переходе границы россиян проверят только на наличие паспорта и прямого авиабилета. В некоторых случаях китайские пограничники могут спросить страховку и бронь отеля.
Согласно информации официального визового сервисного центра Китайской Народной Республики, безвизовый режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита. При этом, если цель визита другая, то гражданину могут отказать в нем, передает сайт АТОР.
О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. 3 сентября аналитики популярной платформы для бронирования путешествий сообщили, что после сообщений о введении режима число бронирований отелей в Китае жителями Санкт-Петербурга с датой заселения с 15 сентября возросло на 13 процентов за сутки.