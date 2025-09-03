АТОР объяснила, как будет работать безвизовый въезд в Китай для россиян

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года Китай в одностороннем порядке отменил визы для российских граждан. В течение этого периода туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).