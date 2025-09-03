Жара уйдет, но надо потерпеть: Синоптики о том, когда в Молдове похолодает до +20 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 4 сентября. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам обещают до 22 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра упадет на два градуса.
А жара продолжается! Днем нас ожидает до +31 градуса, день будет облачным, без осадков. Вечером ожидается до 25 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Жара уйдет, но придется потерпеть. Лишь 19 сентября похолодает до +20 градусов.
