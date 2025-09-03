Горин: отмена виз увеличит популярность турпоездок в Китай на 40%

Отмена визового режима с Китаем увеличит турпоток россиян в эту страну на треть и больше, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В беседе с aif.ru он отметил, что Китай является очень популярным направлением у российских туристов.
«Ранее действовал безвизовый групповой режим для организованных путешественников в рамках туристических групп. Также на остров Хайнань визы тоже были отменены для туристов, прибывающих прямыми рейсами на этот остров. Отмена виз, теперь включая материковый Китай, по нашим оценкам, приведет к росту популярности туристических поездок на 30−40%», — объяснил эксперт.
По словам Горина, только за первое полугодие 2025 года Китай посетили уже свыше миллиона российских туристов с различными целями. По предварительным оценкам, за год эта цифра превысит 2 млн человек.
Как стало известно, с 15 сентября Китай вводит на год безвизовый режим для граждан РФ. Россияне смогут въехать в страну только по загранпаспорту и оставаться там на срок до 30 дней.