Горин: отмена виз увеличит популярность турпоездок в Китай на 40%

«Ранее действовал безвизовый групповой режим для организованных путешественников в рамках туристических групп. Также на остров Хайнань визы тоже были отменены для туристов, прибывающих прямыми рейсами на этот остров. Отмена виз, теперь включая материковый Китай, по нашим оценкам, приведет к росту популярности туристических поездок на 30−40%», — объяснил эксперт.