В Юрге Кузбасса прошла военно-патриотическая игра для школьников

В кузбасской Юрге 40 школьников приняли участие в военно-патриотической игре «Виктория», организованной в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Программа началась с экскурсии в воинскую часть Юргинского гарнизона, где участники смогли увидеть быт военнослужащих и прикоснуться к истории страны. Далее школьников ждала духовно-просветительская лекция «Святая сила слова» о важности бережного отношения к речи и влиянии слов на окружающий мир. Завершился день интеллектуальной игрой «ПроФакты», где подростки продемонстрировали свои знания в различных областях.
«Такая игра — это не просто развлечение, а возможность для подростков узнать много нового, развить свои навыки, почувствовать командный дух и осознать важность таких ценностей, как мужество, дисциплина и уважение к истории своей страны», — отметила руководитель молодежного центра города Екатерина Дятлова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.