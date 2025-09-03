Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юрге Кузбасса прошла военно-патриотическая игра для школьников

Программа началась с экскурсии в воинскую часть, продолжилась духовно-просветительской лекцией о важности бережного отношения к речи и влиянии слов на окружающий мир и завершилась интеллектуальной викториной.

Источник: Национальные проекты России

В кузбасской Юрге 40 школьников приняли участие в военно-патриотической игре «Виктория», организованной в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.

Программа началась с экскурсии в воинскую часть Юргинского гарнизона, где участники смогли увидеть быт военнослужащих и прикоснуться к истории страны. Далее школьников ждала духовно-просветительская лекция «Святая сила слова» о важности бережного отношения к речи и влиянии слов на окружающий мир. Завершился день интеллектуальной игрой «ПроФакты», где подростки продемонстрировали свои знания в различных областях.

«Такая игра — это не просто развлечение, а возможность для подростков узнать много нового, развить свои навыки, почувствовать командный дух и осознать важность таких ценностей, как мужество, дисциплина и уважение к истории своей страны», — отметила руководитель молодежного центра города Екатерина Дятлова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.