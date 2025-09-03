Ричмонд
В подмосковном Талдоме благоустроили центральную площадь

Центральным элементом преображения стал новый фонтан.

Открытие обновленной центральной площади состоялось в подмосковном Талдоме. Работы велись в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Площадь кардинально изменила свой облик, превратившись в современное пешеходное пространство с архитектурной подсветкой и стильным освещением. Центральным элементом стал новый фонтан. Для удобства жителей специалисты установили зарядные станции для мобильных устройств, удобные лавочки. Кроме того, в общественном пространстве создан ландшафтный дизайн с декоративными растениями и цветочными композициями.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.