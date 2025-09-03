Ричмонд
Школьникам кузбасской Юрги вручили знаки отличия ГТО

Торжественная церемония состоялась 1 сентября в начальной школе № 33.

Торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялась 1 сентября в начальной школе № 33 города Юрги. Мероприятие прошло в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в городской администрации.

Праздничная линейка объединила начало учебного года и чествование самых спортивных воспитанников школы. В торжественной обстановке были награждены ученики, успешно выполнившие нормативы ГТО в прошедшем учебном году. Поздравить юных спортсменов приехали сотрудники центра тестирования ГТО.

«Трудно переоценить важность физического развития с раннего возраста. Именно с детства закладываются основы любви к спорту и здоровому образу жизни. Ребята, вы большие молодцы. Желаю не останавливаться на достигнутых результатах», — отметила руководитель центра Алена Забелина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.