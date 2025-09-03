RTA: в Афганистане начнут забирать с улиц психбольных для лечения

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока в Афганистане объявило о начале кампании по выявлению на улицах улиц людей с психическими расстройствами. Об этом сообщил национальный телеканал RTA.
Согласно заявлению ведомства, решение о проведении этой акции было принято по распоряжению лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады. Лиц с признаками психических заболеваний планируется собирать как в Кабуле, так и в провинциях, после чего передавать Красному Полумесяцу для медицинского обследования и лечения.
Граждан призывают сообщать о таких людях, звоня на единый номер 191. Заявки будут поступать в местные отделения министерства, которые организуют выезд сотрудников.
В ведомстве подчеркнули, что при работе с пациентами будут соблюдаться «честь, гуманность и исламские принципы», а любая халатность со стороны сотрудников будет недопустима.
