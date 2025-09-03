RTA: в Афганистане начнут забирать с улиц психбольных для лечения

Согласно заявлению ведомства, решение о проведении этой акции было принято по распоряжению лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады. Лиц с признаками психических заболеваний планируется собирать как в Кабуле, так и в провинциях, после чего передавать Красному Полумесяцу для медицинского обследования и лечения.