RTA: в Афганистане начнут забирать с улиц психбольных для лечения

Граждан Афганистана призвали звонить и сообщать о таких людях.

Источник: Аргументы и факты

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока в Афганистане объявило о начале кампании по выявлению на улицах улиц людей с психическими расстройствами. Об этом сообщил национальный телеканал RTA.

Согласно заявлению ведомства, решение о проведении этой акции было принято по распоряжению лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады. Лиц с признаками психических заболеваний планируется собирать как в Кабуле, так и в провинциях, после чего передавать Красному Полумесяцу для медицинского обследования и лечения.

Граждан призывают сообщать о таких людях, звоня на единый номер 191. Заявки будут поступать в местные отделения министерства, которые организуют выезд сотрудников.

В ведомстве подчеркнули, что при работе с пациентами будут соблюдаться «честь, гуманность и исламские принципы», а любая халатность со стороны сотрудников будет недопустима.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 622.