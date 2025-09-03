В Челябинске отпраздновали обновление набережной в микрорайоне Чурилово

Праздник, посвященный Дню города и началу учебного года, состоялся на обновленной набережной в микрорайоне Чурилово Челябинска. Благоустройство общественного пространства провели в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Тракторозаводского района города.
Мероприятие собрало более 5 тысяч жителей и гостей района. Для них подготовили насыщенную программу: мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, раздачу сладкой ваты и аквагрим. Творческие коллективы выступили с музыкальными номерами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.