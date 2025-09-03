Посол России в Германии Нечаев: Слова Мерца в адрес Путина неприемлемы

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал высказывания, которые публично позволил себе канцлер ФРГ Фридрих Мерц в адрес российского лидера Владимира Путина. Нечаев отметил, что подобное поведение абсолютно недопустимо и неприемлемо для главы правительства любой страны.
«Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми. Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым. Это удручает», — заявил дипломат.
Отметим, что слова Нечаева стали реакцией на то, как Мерц публично допустил несколько нелицеприятных высказываний в адрес Владимира Путина.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал слова Мерца, опустившегося до оскорблений, подчеркнув, что его мнение в этой связи уже можно не принимать во внимание.