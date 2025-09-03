Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: видео с последними часами жизни Эпштейна содержит «пропавшую минуту»

На новых кадрах видно, как в полночь происходит переключение данных, и два фрагмента записи объединяются.

Источник: Аргументы и факты

Газета New York Post сообщила о публикации новых видеоматериалов, сделанных возле тюремной камеры Джеффри Эпштейна в ночь его смерти.

На записях зафиксирована так называемая «пропавшая минута», вокруг которой ранее строились конспирологические версии, связанные с обстоятельствами гибели американского финансиста, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее комитет по надзору палаты представителей США объявил о рассекречивании свыше 30 тысяч страниц документов и видеозаписей по делу Эпштейна. В первоначальном пакете материалов Минюста фигурировала 11-часовая запись из тюрьмы Нью-Йорка, где отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Этот пробел породил версии о заговоре. Однако, как поясняла генпрокурор Пэм Бонди, Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи из-за перезагрузки камер.

На новых кадрах видно, как в полночь происходит переключение данных, и два фрагмента записи объединяются. По информации издания, в течение отсутствующей минуты никаких происшествий зафиксировано не было.

Интерес к делу Эпштейна вновь усилился в США после того, как администрация не выполнила обещания рассекретить все материалы. Дональд Трамп подвергся критике после того, как ФБР и Минюст выпустили совместное заявление. В нем утверждалось, что Эпштейн не вел шантажа и не имел списка влиятельных клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США отмечала, что список существует и находится у нее на рассмотрении.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше