NYP: видео с последними часами жизни Эпштейна содержит «пропавшую минуту»

Газета New York Post сообщила о публикации новых видеоматериалов, сделанных возле тюремной камеры Джеффри Эпштейна в ночь его смерти.
На записях зафиксирована так называемая «пропавшая минута», вокруг которой ранее строились конспирологические версии, связанные с обстоятельствами гибели американского финансиста, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Ранее комитет по надзору палаты представителей США объявил о рассекречивании свыше 30 тысяч страниц документов и видеозаписей по делу Эпштейна. В первоначальном пакете материалов Минюста фигурировала 11-часовая запись из тюрьмы Нью-Йорка, где отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Этот пробел породил версии о заговоре. Однако, как поясняла генпрокурор Пэм Бонди, Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи из-за перезагрузки камер.
На новых кадрах видно, как в полночь происходит переключение данных, и два фрагмента записи объединяются. По информации издания, в течение отсутствующей минуты никаких происшествий зафиксировано не было.
Интерес к делу Эпштейна вновь усилился в США после того, как администрация не выполнила обещания рассекретить все материалы. Дональд Трамп подвергся критике после того, как ФБР и Минюст выпустили совместное заявление. В нем утверждалось, что Эпштейн не вел шантажа и не имел списка влиятельных клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США отмечала, что список существует и находится у нее на рассмотрении.