NYP: видео с последними часами жизни Эпштейна содержит «пропавшую минуту»

Интерес к делу Эпштейна вновь усилился в США после того, как администрация не выполнила обещания рассекретить все материалы. Дональд Трамп подвергся критике после того, как ФБР и Минюст выпустили совместное заявление. В нем утверждалось, что Эпштейн не вел шантажа и не имел списка влиятельных клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США отмечала, что список существует и находится у нее на рассмотрении.