Даниловская больница в Ярославской области получила новоe оборудованиe

«Один из существенных плюсов создания медицинских комплексов в том, что теперь пациенты всех округов имеют равный доступ ко всей технике и услугам объединившихся учреждений. На примере Даниловского холдинга: если необходимого лечения нет в месте прикрепления пациента, он может обратиться в любую из трех клиник, включенных в медкомплекс», — отметила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.