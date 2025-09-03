Даниловская больница в Ярославской области получила новоe оборудованиe

Медицинскую технику обновили в объединенном медицинском холдинге на базе Даниловской центральной районной больницы Ярославской области. Закупку современного оборудования провели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
В поликлиники Даниловской и Пречистенской ЦРБ поступили два новых цифровых маммографа. Также учреждения получили видеоэндоскопическую систему, гинекологическое кресло, операционный светильник и медицинскую мебель. Дополнительно в учреждение поступили стоматологическая установка, регистраторы суточного мониторирования, портативный рентген-аппарат и современные лабораторные анализаторы.
«Один из существенных плюсов создания медицинских комплексов в том, что теперь пациенты всех округов имеют равный доступ ко всей технике и услугам объединившихся учреждений. На примере Даниловского холдинга: если необходимого лечения нет в месте прикрепления пациента, он может обратиться в любую из трех клиник, включенных в медкомплекс», — отметила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.