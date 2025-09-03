Житель Фрязина чуть не оформил кредит, чтобы попасть в подтанцовку к Булановой

Житель Фрязина Станислав Смирнов сообщил изданию REGIONS о необычной услуге, найденной на интернет-доске объявлений, где предприниматели предлагают стать участниками подтанцовки у певицы Татьяны Булановой. В последнее время видео с ее концертов стали популярными в соцсетях, и зрителей привлекают не только выступления певицы, но и движения танцоров.
— Я всегда мечтал почувствовать себя настоящим артистом! Когда я увидел в соцсетях предложение о наборе желающих станцевать с Булановой, то подумал, что это мой шанс! — рассказал Смирнов.
В рекламном объявлении агент предлагает подготовку к выступлению с профессиональным хореографом, три занятия и помощь в выборе костюмов. Также обещано закулисье, фото- и видеосъемка процесса, а также встреча с Булановой перед выходом на сцену. Участники будут находиться на флангах сцены, их задача — улыбаться и получать удовольствие. Стоимость услуг составляет 300 тысяч рублей, что является неподъемной суммой для Смирнова, но он готов взять кредит ради своей мечты.
— Помню, как в детстве мы с родителями смотрели выступления Булановой еще по «пузатому» телевизору. Не могу представить, как они удивятся, увидев меня на одной сцене со звездой. Это будет момент, который я запомню на всю оставшуюся жизнь! — рассказал Смирнов.
Однако концертный директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталев опроверг информацию о подобных объявлениях, назвав их мошенническими.
— Мы такого объявления не давали, это 100-процентная неправда. Будем разбираться, хочется узнать, кто этот мошенник, который публикует такие объявления, — приводят его слова в материале.
До этого неизвестный мужчина выставил на сайте объявлений волосы певицы Надежды Кадышевой. За них автор лота хочет получить 100 тысяч рублей. В подписи к лоту продавец заявил, что работал уборщиком во время концерта ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году, где и нашел волосы. Он настаивает на подлинности волос, которую готов подкрепить любыми проверками.