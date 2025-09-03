Житель Фрязина чуть не оформил кредит, чтобы попасть в подтанцовку к Булановой

В рекламном объявлении агент предлагает подготовку к выступлению с профессиональным хореографом, три занятия и помощь в выборе костюмов. Также обещано закулисье, фото- и видеосъемка процесса, а также встреча с Булановой перед выходом на сцену. Участники будут находиться на флангах сцены, их задача — улыбаться и получать удовольствие. Стоимость услуг составляет 300 тысяч рублей, что является неподъемной суммой для Смирнова, но он готов взять кредит ради своей мечты.