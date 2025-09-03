Украинская сторона не готова отдавать территории, поскольку Донбасс является «мощной линией обороны». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы не можем отдавать территории. Это очень мощная линия нашей обороны, — приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.
Украина, по словам Зеленского, не будет давать «подобных подарков».
Ранее западные СМИ уже писали, что главные требования России в отношении Украины включают отказ Киева от Восточного Донбасса, неприсоединение к НАТО, сохранение нейтралитета и отсутствие западных войск на территории страны.
До этого появились сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает признание Украиной всей территории Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский отверг это предложение.
Журналисты агентства Bloomberg писали, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс, чтобы обрести надежду на мир. Помимо этого, редакторы агентства отметили «существенные достижения» президента России Владимира Путина в регионе, а также продвижение сил ВС РФ на фронте.