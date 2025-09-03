Врачи рассказали, какая еда делает человека счастливым и почему

Нутрициолог Ольга Бурлакова рекомендовала употреблять сезонные продукты, доступные в конце лета, чтобы очистить организм перед осенью. Она пояснила, что после летних излишеств нужно провести детоксикацию, схожую с техническим обслуживанием механизмов. Врач назвала арбузы отличным средством для выведения шлаков и нормализации веса, посоветовав есть их отдельно от других продуктов.