Врачи рассказали, какая еда делает человека счастливым и почему

Гормоны серотонин, дофамин и окситоцин, которые отвечают за ощущение счастья, могут вырабатывааться активнее при употреблении кукурузных отрубей, богатых клетчаткой, а также продуктов с пробиотиками — например йогуртов. Об этом рассказали иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов.
Также выработку нейромедиатора стимулирует куриная грудка, так как она содержит аминокислоту триптофан — предшественника серотонина.
Гандельман отметил, что дофамин вырабатывается при употреблении темного шоколада, поскольку в нем содержится предшественник нейромедиатора — фенилаланин. А для выработки окситоцина надо включить в рацион продукты, богатые магнием: рисовые отруби, сушеные водоросли и кунжут. Об этом врачи сообщили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Нутрициолог Ольга Бурлакова рекомендовала употреблять сезонные продукты, доступные в конце лета, чтобы очистить организм перед осенью. Она пояснила, что после летних излишеств нужно провести детоксикацию, схожую с техническим обслуживанием механизмов. Врач назвала арбузы отличным средством для выведения шлаков и нормализации веса, посоветовав есть их отдельно от других продуктов.