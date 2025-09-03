Пересмотрен перечень болезней с бесплатным обеспечением препаратами, не входящими в Республиканский формуляр лексредств

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пересмотрел перечень заболеваний, при которых граждане Беларуси обеспечиваются за счет бюджета лекарствами, не включенными в Республиканский формуляр лекарственных средств. Это предусмотрено постановлением министерства № 75 от 12 августа 2025 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о перечне заболеваний, при оказании медпомощи по жизненным показаниям при которых граждане Беларуси в случае доказанной неэффективности или непереносимости лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств, обеспечиваются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов иными лекарственными средствами.
Новый перечень включает 125 позиций (прежний — 83). В нем, в частности, появились такие заболевания, как сепсис, вызванный другими грамотрицательными микроорганизмами, другой уточненный сепсис, сепсис неуточненный, инфекции, вызванные вирусом герпеса (herpes simplex), цитомегаловирусная болезнь (CMV-инфекция, резистентная форма), аспергиллез, оппортунистические микозы и др.
По-прежнему там указаны острые и хронические вирусные гепатиты B и С, злокачественное новообразование бронхов и легкого, молочной железы, предстательной железы, иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами, рассеянный склероз, эпилепсия, церебральный паралич, астма, язва желудка и др.
Республиканский формуляр лекарственных средств — список лекарственных средств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. -0-