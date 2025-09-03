Пересмотрен перечень болезней с бесплатным обеспечением препаратами, не входящими в Республиканский формуляр лексредств

Речь идет о перечне заболеваний, при оказании медпомощи по жизненным показаниям при которых граждане Беларуси в случае доказанной неэффективности или непереносимости лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств, обеспечиваются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов иными лекарственными средствами.