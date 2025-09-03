Карпин назвал обидным, что ПСЖ не отметил Сафонова в списке игроков сборных

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» поступил нехорошо, не отметив российского вратаря Матвея Сафонова в числе игроков, вызванных в национальные команды, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
На сайте и в соцсетях ПСЖ опубликовал перечень из 16 игроков, которых вызвали в сборные, Сафонов среди них не значится.
«Это неправильно, конечно. Обидно, но что нам, плакать? Имеем в виду», — приводит его слова ТАСС.
Отметим, Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года и отыграл за клуб 17 матчей, в этом сезоне он был в запасе. В Россию он приехал на сборы национальной команды. Сборная РФ в Москве 4 сентября проведет матч с Иорданией, а 7 сентября на выезде сыграет с командой из Катара.
Ранее Сафонов рассказал, что чуть не опоздал на самолет, добираясь с пересадкой из Парижа в Москву. В российской столице, по словам спортсмена, он узнал, что «багаж не успели перегрузить и он прилетит только утром».