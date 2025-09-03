Ученые из США и Китая подтвердили наличие твердого внутреннего ядра у Марса

Исследователи выделили два типа волн: первые проходят через ядро и отражаются от его внутренней границы, вторые — проходят сквозь всю планету и только затем возвращаются обратно. Расчеты показали, что первые колебания достигали сейсмометра на 50−200 секунд быстрее, чем следовало бы ожидать при полностью жидком ядре.