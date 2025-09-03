Ученые из США и Китая подтвердили наличие твердого внутреннего ядра у Марса

Планетологи из Китая и США, изучив данные сейсмометра миссии InSight, зафиксировали признаки того, что внутри жидкого ядра Марса присутствует твердое металлическое образование. Это открытие меняет представления специалистов о геологической истории Красной планеты, отмечается в статье, опубликованной в журнале Nature.
«При анализе двух типов сейсмических волн, зарегистрированных зондом InSight, мы нашли подтверждение того, что у Марса есть твердое внутреннее ядро. Его радиус составляет около 613 км, а характер изменений в прохождении волн указывает на высокое содержание легких элементов», — говорится в исследовании.
Работа была проведена группой ученых под руководством профессора Научно-технологического университета Китая (Хэфэй) Суня Даоюаня. Для анализа использовались данные сейсмометра InSight, собранные с декабря 2018 по декабрь 2022 года. За этот период прибор зафиксировал тысячи марсотрясений, часть которых обладала достаточной силой, чтобы пройти сквозь ядро или отразиться от его границы.
Исследователи выделили два типа волн: первые проходят через ядро и отражаются от его внутренней границы, вторые — проходят сквозь всю планету и только затем возвращаются обратно. Расчеты показали, что первые колебания достигали сейсмометра на 50−200 секунд быстрее, чем следовало бы ожидать при полностью жидком ядре.
Это указывает на наличие твердого внутреннего ядра, где волны распространяются примерно на 30% быстрее. Ранее европейские геохимики уже предполагали подобную структуру, обнаружив соединения железа и серы, которые могут составлять основу ядра Марса. По данным нового анализа, в ядре действительно присутствует значительное количество серы — до 12−16% от общей массы.
При этом остаются нерешенные противоречия: наличие твердого ядра трудно совместить с отсутствием у Марса постоянного магнитного поля, которое на Земле связано именно с внутренним ядром. Дополнительные сложности вызывает и другое открытие миссии InSight — обнаружение своеобразной «кремниевой оболочки» вокруг ядра, препятствующей отводу тепла.
Исследователи отмечают, что дальнейшие расчеты и новые миссии на Марс помогут уточнить эти данные и снять существующие противоречия.
