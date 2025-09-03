Трамп рассказал о «фазах два и три» по давлению на Россию

Если США будут недовольны решением президента России Владимира Путина относительно конфликта с Украиной, мир «увидит, что произойдет». Об этом в среду, 3 сентября, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что еще не приступал «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Москву.
Во время ответов на вопрос журналистов глава Белого дома выразил недовольство утверждением одного из них о том, что Вашингтон не выполнил свои ультиматумы России, несмотря на отсутствие значительного прогресса в урегулировании украинского кризиса. Трамп напомнил, что Штаты ввели 50-процентные пошлины против Индии в связи с закупкой российской нефти, которые «стоят сотни миллиардов долларов».
— Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу, — заявил глава Белого дома.
Он добавил, что в ближайшие пару недель поймет, насколько хорошие отношения сложились у него с Владимиром Путиным, передает РБК.
В тот же день Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он определится с шагами по урегулированию российско-украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что США примут соответствующие меры, если действия Москвы в процессе урегулирования конфликта на Украине их не удовлетворят.