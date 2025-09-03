Ричмонд
Дончанин установил два рекорда на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Ростовчанин за 13 секунд добрался до окна 4 этажа на соревнованиях в Махачкале.

Источник: Комсомольская правда

В Махачкале прошли Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященные памяти Героя Российской Федерации Владимира Михайловича Максимчука. Состязание собрало 16 сильнейших сборных и более 250 атлетов со всех уголков страны. Они соревновались в сложнейших дисциплинах.

Особое внимание привлек ростовчанин Алексей Соколов. Он — старший инженер испытательного и учебно-тренировочного полигона, капитан внутренней службы. В дисциплине «подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни» он вошел в четверку лучших с результатом 13,31 секунды, побив тем самым рекорд Ростовской области, который держался с 2018 года. Но на этом успехи Алексея не закончились.

Как рассказали в ведомстве, в борьбе за лидерство на полосе препятствий наш спортсмен завоевал первое место, преодолев каскад испытаний за 15,36 секунды и установив второй рекорд региона.

