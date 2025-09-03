Дончанин установил два рекорда на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Особое внимание привлек ростовчанин Алексей Соколов. Он — старший инженер испытательного и учебно-тренировочного полигона, капитан внутренней службы. В дисциплине «подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни» он вошел в четверку лучших с результатом 13,31 секунды, побив тем самым рекорд Ростовской области, который держался с 2018 года. Но на этом успехи Алексея не закончились.