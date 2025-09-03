Бывший глава Франции Николя Саркози раскритиковал заявления действующего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе, назвав их исторической ошибкой.
«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!» — заявил Саркози в интервью изданию Le Figaro.
По словам экс-президента Франции, на сегодняшний момент Европа больше изолирована на международной арене, чем, как считают на Западе, Россия. При этом Саркози признал, что европейские страны проигрывают политический конфликт, продолжая поддерживать Украину, которая не сможет победить. Это, по мнению Саркози, несет огромный риск для всего Запада.
