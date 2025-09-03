Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саркози разнес Макрона за слова о России: «Это историческая ошибка!»

Саркози назвал слова Макрона о якобы российской угрозе исторической ошибкой.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Франции Николя Саркози раскритиковал заявления действующего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе, назвав их исторической ошибкой.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!» — заявил Саркози в интервью изданию Le Figaro.

По словам экс-президента Франции, на сегодняшний момент Европа больше изолирована на международной арене, чем, как считают на Западе, Россия. При этом Саркози признал, что европейские страны проигрывают политический конфликт, продолжая поддерживать Украину, которая не сможет победить. Это, по мнению Саркози, несет огромный риск для всего Запада.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что высказывания Макрона о России порой переступают грань приличного и разумного.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше