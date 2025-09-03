По словам экс-президента Франции, на сегодняшний момент Европа больше изолирована на международной арене, чем, как считают на Западе, Россия. При этом Саркози признал, что европейские страны проигрывают политический конфликт, продолжая поддерживать Украину, которая не сможет победить. Это, по мнению Саркози, несет огромный риск для всего Запада.