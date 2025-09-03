Путин прилетел во Владивосток после визита в Китай

После поездки в Китай, которая продлилась четыре дня, президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в пленарном заседании предстоящего юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства проведет ряд мероприятий, связанных с развитием Дальневосточного федерального округа (ДФО).
В рамках поездки в ДФО Путин посетит филиал Национального центра «Россия», где ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Кроме того, российский лидер собирается дать старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры округа в формате видеоконференции. Их представит вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Накануне основного дня ВЭФ Путин планирует провести отдельные беседы с почетными гостями мероприятия — премьер-министром Лаоса Сонсем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября, принимают участие представители 70 государств. Чиновник добавил, что 4 сентября Владимир Путин проведет ряд встреч с иностранными гостями, а 5 сентября выступит на пленарном заседании форума.