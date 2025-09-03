Ричмонд
Макрон: Страны ЕС завершили подготовку гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Киева. Трансляция его выступления проходила на странице Елисейского дворца в социальной сети X, где он подчеркнул, что «подготовительная работа завершена».

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Киева. Трансляция его выступления проходила на странице Елисейского дворца в социальной сети X, где он подчеркнул, что «подготовительная работа завершена».

— Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан, — сказал Макрон.

Глава французского государства также отметил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, участвуют 35 стран. Он добавил, что 4 сентября состоится онлайн-конференция этой коалиции, после которой европейские лидеры планируют провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что настоящие гарантии безопасности Украины заключаются в ее независимости и сильной государственности на основе демократии. Дипломат заявила, что западные страны сосредоточены на военных вопросах у границ Украины, не видя главного, — волю народа и самостоятельное принятие решений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.

