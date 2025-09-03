Ричмонд
В Госдуме заверили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы

У мессенджера Max нет технических и правовых возможностей для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта «оформлять доносы». Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Источник: РИА "Новости"

«Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — заявил депутат в интервью «РИА Новости».

Он указал на то, что у большинства граждан России уже давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур. «За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для “доносов” или отслеживания личных действий пользователей», — уверил политик.

Господин Немкин утверждает, что распространение слухов о вреде мессенджера для пользователей, — один из способов посеять недоверие к российским цифровым продуктам. «На практике же Max проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения», — сказал депутат.

До этого в сети распространялись утверждения и о том, что Max подключается к камере компьютера каждые 5−10 минут без разрешения пользователя. В мессенджере опровергали эти заявления.