В Госдуме заверили, что мессенджер Max не будет автоматически составлять доносы

«Приложение выполняет те же функции, что и любой современный мессенджер: обмен сообщениями, звонки, передача файлов», — заявил депутат в интервью «РИА Новости».
Он указал на то, что у большинства граждан России уже давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур. «За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для “доносов” или отслеживания личных действий пользователей», — уверил политик.
Господин Немкин утверждает, что распространение слухов о вреде мессенджера для пользователей, — один из способов посеять недоверие к российским цифровым продуктам. «На практике же Max проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие популярные приложения», — сказал депутат.
До этого в сети распространялись утверждения и о том, что Max подключается к камере компьютера каждые 5−10 минут без разрешения пользователя. В мессенджере опровергали эти заявления.