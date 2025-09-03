Неизданные кабальные книги XVI-XVII веков намерены опубликовать

«Кабальные книги Новгорода и новгородских пятин (“районов” Новгородчины — прим. ТАСС), в отличие от большинства других, сохранились и были переданы из Новгорода в Москву в 1880-е годы. Более того, составление и хранение документации в Новгороде отличалось особой педантичностью. В связи с чем еще до революции появились публикации из собраний графа Толстого и Ивана Беляева, которые представляют собой небольшие по объему публикации отдельных книг. Но так как кабальные книги это массовый источник, интересно обратиться к работам, охватывающим несколько кабальных книг в одном издании, в частности, к наследию Виктора Шункова», — сказала Попова.