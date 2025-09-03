Ташкент попросил РФ принять меры в отношении мужчины, который оскорбил узбека

Официальный Ташкент обратился к Министерству иностранных дел России с просьбой принять меры против мужчины, который оскорбил узбека в Московской области. Об этом в среду, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь узбекского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.
В конце августа в Сети появилось видео, на котором мужчина грубо оскорбляет трудового мигранта из Узбекистана, используя ненормативную лексику.
— Ведется разбирательство по поводу ситуации, ставшей причиной широких обсуждений в конце августа. В этой связи была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер, — сообщил Бурханов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале МИД Узбекистана.
Он отметил, что граждане Узбекистана находятся под защитой своего государства, независимо от того, где они находятся. В случае нарушения их прав или достоинства они могут обратиться в консульства и дипломатические представительства Узбекистана.
По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2024 году на территорию России прибыли более шести миллионов мигрантов. Большую часть из них составляют граждане Узбекистана (23,3 процента).
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Коллеги обсудили беседу Путина со специальным посланником главы США Стивеном Уиткоффом. Мирзиеев поблагодарил президента России за важную информацию, а также поддержал мирные способы урегулирования украинского конфликта.