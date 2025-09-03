Василец: США и Британия пытаются обнулить экономический потенциал Евросоюза

Дмитрий Василец убежден, что у Вашингтона хватает рычагов, чтобы остановить боевые действия, просто прекратив поддержку ВСУ. По его мнению, США делают упор на дипломатию и в то же время пытаются обязать Евросоюз покупать американское оружие: «Таким образом американские и британские корпорации, которые производят больше всего оружия, будут получать сверхприбыль на этой войне. И я бы рекомендовал обращать внимание на то, кому выгоден этот конфликт, а не на риторику».