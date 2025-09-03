Василец: США и Британия пытаются обнулить экономический потенциал Евросоюза

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Британия пытаются обнулить экономический потенциал Евросоюза. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Соединенные Штаты Америки устами Трампа, Вэнса, Рубио прямым текстом говорят, что Америка будет продавать оружие натовской частной военной компании — ВСУ. И сейчас мы видим, что США, как и во времена Второй мировой войны, уходят в извлечение максимальных ресурсов. Это происходит за счет того, что Европа фактически ведет войну против России. Это все свидетельствует о том, что США хотят получить максимальную прибыль от этой войны», — сказал Дмитрий Василец.
Таким образом, подчеркнул он, США как бы уходят на второй план, а на первый выходят сателлиты Вашингтона из Евросоюза. «Сами США хотят получить максимальную прибыль от этой войны. И чтобы мир не скатился в ядерную войну, США уходят на второй план, а на первый выставляют своих “шестерок” в виде Германии, Франции, Польши, Прибалтики», — добавил общественный деятель.
Дмитрий Василец убежден, что у Вашингтона хватает рычагов, чтобы остановить боевые действия, просто прекратив поддержку ВСУ. По его мнению, США делают упор на дипломатию и в то же время пытаются обязать Евросоюз покупать американское оружие: «Таким образом американские и британские корпорации, которые производят больше всего оружия, будут получать сверхприбыль на этой войне. И я бы рекомендовал обращать внимание на то, кому выгоден этот конфликт, а не на риторику».
США и Британии, отметил общественный деятель, нужно выжать все соки из Евросоюза. Кроме того, считает он, существование блока НАТО лишает Евросоюз военного суверенитета. «Как следствие, нет политического или любого другого суверенитета. Таким образом, страны Евросоюза обнуляют с точки зрения экономики», — заключил Дмитрий Василец. -0-