Ученые объяснили, почему стало модно встречаться с непривлекательными людьми

Среди молодежи набирает популярность «шрекинг» — тренд, связанный с выбором в романтические партнеры людей, которых считают «не ровней», в том числе менее привлекательных внешне. Эта тенденция может указывать на протест против навязанных стандартов, а также на страх перед одиночеством. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

— Молодое поколение ищет подлинность и воспринимает «шрекинг» как аутентичный выбор, где чувство юмора, близость ценностей и личные качества важнее внешней картинки, — подчеркнула доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Елена Расторгуева.

При этом, по словам экспертов, выбор «неравного» партнера может происходить неосознанно — из страха перед одиночеством или под давлением общества. В таких случаях отношения могут строиться на совпадении психологических травм и зависимых моделей поведения, что создает прочную, но болезненную связь, передает Газета.Ru.

Семейный психолог Елена Русинова пояснила, что в современном мире стало сложнее строить отношения, поскольку женщины обретают независимость и заявляют, что им не нужны отношения. По ее словам, люди теряют способность к близости и взаимной ответственности.