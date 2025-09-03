Ученые объяснили, почему стало модно встречаться с непривлекательными людьми

Среди молодежи набирает популярность «шрекинг» — тренд, связанный с выбором в романтические партнеры людей, которых считают «не ровней», в том числе менее привлекательных внешне. Эта тенденция может указывать на протест против навязанных стандартов, а также на страх перед одиночеством. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).