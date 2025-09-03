Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший президент Польши Дуда решил стать журналистом

Анджей Дуда присоединился к проекту Kanał Zero в роли автора программ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Польши Анджей Дуда решил попробовать себя в журналистике. Об этом в соцсетях сообщил основатель интернет-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский.

«С большим удовольствием объявляю, что у Kanał Zero появился новый автор. Президент Анджей Дуда подготовит 16 выпусков по 16 актуальным темам», — написал Становский.

По его словам, в этих программах будут представлены многочисленные интервью, воспоминания и комментарии бывшего польского лидера по ключевым вопросам.

Канал Kanał Zero выходит на платформе YouTube и, как отмечается, имеет связь с крупнейшей оппозиционной партией страны — «Право и справедливость».

Ранее Дуда рассказал о попытках Украины втянуть НАТО и Польшу в конфликт с РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше