Бывший президент Польши Дуда решил стать журналистом

Бывший президент Польши Анджей Дуда решил попробовать себя в журналистике. Об этом в соцсетях сообщил основатель интернет-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский.
«С большим удовольствием объявляю, что у Kanał Zero появился новый автор. Президент Анджей Дуда подготовит 16 выпусков по 16 актуальным темам», — написал Становский.
По его словам, в этих программах будут представлены многочисленные интервью, воспоминания и комментарии бывшего польского лидера по ключевым вопросам.
Канал Kanał Zero выходит на платформе YouTube и, как отмечается, имеет связь с крупнейшей оппозиционной партией страны — «Право и справедливость».
