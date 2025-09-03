В Ростове прогнозируют 26 градусов тепла в четверг, 4 сентября

Начало осени радует жителей донской столицы теплом и солнцем. По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 сентября, в Ростове утром столбик термометра покажет +21 градус, днем +26, вечером +23. Ночью будет чуть прохладнее. Температура воздуха составит +18 градусов.
Четверг выдастся ясным и без осадков. Порывы ветра составят от двух до трёх метров в секунду.
В целом, первый месяц осени в Ростовской области обещает быть теплым и относительно сухим, но не обойдется без холодных и дождливых деньков.
Первое похолодание ожидается примерно 6−7 сентября — это связано с более холодными воздушными массами, которые надвигаются на Ростовскую область с северо-запада.