В Ростове прогнозируют 26 градусов тепла в четверг, 4 сентября

В Ростове 4 сентября будет солнечно и без осадков.

Источник: Комсомольская правда

Начало осени радует жителей донской столицы теплом и солнцем. По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 сентября, в Ростове утром столбик термометра покажет +21 градус, днем +26, вечером +23. Ночью будет чуть прохладнее. Температура воздуха составит +18 градусов.

Четверг выдастся ясным и без осадков. Порывы ветра составят от двух до трёх метров в секунду.

В целом, первый месяц осени в Ростовской области обещает быть теплым и относительно сухим, но не обойдется без холодных и дождливых деньков.

Первое похолодание ожидается примерно 6−7 сентября — это связано с более холодными воздушными массами, которые надвигаются на Ростовскую область с северо-запада.