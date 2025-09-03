Ричмонд
Саркози назвал исторической ошибкой слова Макрона о «российской угрозе»

— Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия, — высказался политик.

Он отметил, что такая ситуация является «огромный риском для Запада», который «проигрывает этот политический конфликт». Саркози также подчеркнул, что Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, но в будущем рискует «потерять еще больше», передает портал Le Figaro.

3 сентября руководитель дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и Корейской Народной Демократической Республики Владимира Путина, Си Цзиньпина, Масуда Пезешкиана и Ким Чен Ына стали не просто «антизападной позицией», а «прямым вызовом» миропорядку, основанному на правилах. Политик отметила, что европейские государства «должны противостоять этой новой реальности».

