Саркози назвал исторической ошибкой слова Макрона о «российской угрозе»

Он отметил, что такая ситуация является «огромный риском для Запада», который «проигрывает этот политический конфликт». Саркози также подчеркнул, что Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, но в будущем рискует «потерять еще больше», передает портал Le Figaro.