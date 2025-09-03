«Обычный пустой донос»: зампред Госдумы Даванков вступился за Егора Крида

Заместитель председателя Государственной думы России Владислав Даванков сообщил, что посмотрел «скандальное» видео с концерта певца Егора Крида в «Лужниках», на котором девушки станцевали в стиле стриптиз. По словам парламентария, «разврата», на который жаловались «защитники традиционных ценностей», он не увидел.
Даванков отметил, что подобный номер является характерным для стиля Егора Крида, а сам донос от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной он назвал «пустым».
— Обычный концертный номер, в стиле артиста. И обычный пустой донос Лиги безопасного интернета. Есть большая разница между коммерческим и бюджетным концертами. Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего — это может быть поводом призвать провести проверку, — отметил Даванков.
В качестве примера он привел скандал с возлюбленным Мизулиной — певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), который выступал на дне города за 16 миллионов рублей. В случае с Кридом — концерт был коммерческим и гости сами купили билеты на него. И в таком случае «претензии предъявлять максимально странно». Он добавил, что, если кого-то что-то не устраивает, «на это можно не ходить или не смотреть».
— Отнимать время доносами у тех, кто должен заниматься реальными преступниками, — просто недопустимо. У правоохранительных органов есть задачи поважнее. А Егору Криду — лучи поддержки, — резюмировал Даванков в своем Telegram-канале.
Крида поддержали и другие известные люди — певица Лариса Долина оценила скандальный концерт, назвав шоу потрясающим и фантастическим. Журналистка Ксения Собчак похвалила Крида за храбрость и поддержала его слова о том, что Мизулина «разрушила» прошлый брак ее возлюбленного. Собчак назвала Мизулину «барби-роботом» и отметила, что глава Лиги безопасного интернета пытается «устранить» конкурентов SHAMAN. Собчак также выразила сомнение в том, что артист сможет собрать стадион в рамках своего концерта.