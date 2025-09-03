«Обычный пустой донос»: зампред Госдумы Даванков вступился за Егора Крида

В качестве примера он привел скандал с возлюбленным Мизулиной — певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), который выступал на дне города за 16 миллионов рублей. В случае с Кридом — концерт был коммерческим и гости сами купили билеты на него. И в таком случае «претензии предъявлять максимально странно». Он добавил, что, если кого-то что-то не устраивает, «на это можно не ходить или не смотреть».