Макрон заявил о завершении работы над подготовкой гарантий безопасности Украины

Президент Франции подчеркнул, что план по гарантиям безопасности для Украины был подтвержден на уровне глав Министерств обороны европейских стран в чрезвычайно конфиденциальном порядке. При этом Макрон заявил, что Европа готова предоставить их Киеву после подписания мирного соглашения.