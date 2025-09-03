Ричмонд
Макрон заявил о завершении работы над подготовкой гарантий безопасности Украины

Президент Франции сообщил о готовности Европы предоставить Украине гарантии безопасности после подписания мирного соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении работы над подготовкой гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Вклад, который был подготовлен, задокументирован и подтвержден, позволяет мне сказать, что эта работа по подготовке завершилась», — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что план по гарантиям безопасности для Украины был подтвержден на уровне глав Министерств обороны европейских стран в чрезвычайно конфиденциальном порядке. При этом Макрон заявил, что Европа готова предоставить их Киеву после подписания мирного соглашения.

Ранее KP.RU сообщал, что в Министерстве иностранных дел России назвали наиболее приемлемые гарантии безопасности для Украины.