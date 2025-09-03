Футбольные клубы потратили рекордные $9,76 млрд в летнее трансферное окно

В летнее трансферное окно футбольные команды по всему миру достигли рекордного уровня расходов на новых игроков, потратив в общей сложности $9,76 млрд. Об этом информирует пресс-служба FIFA.
Общие затраты с начала июня по первые дни сентября превысили прошлогодние показатели более чем на 50%. За указанный промежуток времени было совершено около 12 тысяч международных трансферов.
Лидерами по расходам стали английские клубы, инвестировавшие в новых игроков 3,19 миллиарда долларов. Согласно данным Deloitte, клубы только Английской премьер-лиги потратили 4 миллиарда долларов. Второе и третье места заняли клубы Германии и Италии с затратами в 980 млн и 950 млн соответственно.
Российские клубы оказались на 13-й позиции в списке по общему объему средств, направленных на усиление состава, потратив $12,3 млн. Трансферное окно в России остаётся открытым до 11 сентября.