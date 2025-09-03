«Такая поездка нежелательна»: Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль

— Макрон пытается вмешиваться извне в конфликт, в котором он не является стороной, совершенно не учитывая реальность после 7 октября. Его действия опасны. Они не принесут ни мира, ни безопасности, — написал в соцсети X министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.