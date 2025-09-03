«Такая поездка нежелательна»: Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог осуществить свой визит в Израиль. В ответ на его запрос премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы сказал, что «в нынешних условиях такая поездка нежелательна».
Эту информацию в эфире израильского канала i24NEWS озвучил бывший депутат французского парламента Мейер Хабиб, который недавно встретился с Нетаньяху. Премьер-министр также попросил Хабиба передать Макрону личное сообщение.
Иерусалим выражает недовольство решением Парижа о признании палестинского государства. Хабиб отметил, что это «дает премию ХАМАС», так как способствует тому, чтобы группа не шла на уступки, не освобождала заложников и якобы продолжала конфликт.
Также Хабиб сообщил, что против одностороннего признания Палестины выступают не только США, но и арабские союзники Израиля, включая Объединенные Арабские Эмираты.
Израильские политики обвиняют Макрона в «дестабилизации региона».
— Макрон пытается вмешиваться извне в конфликт, в котором он не является стороной, совершенно не учитывая реальность после 7 октября. Его действия опасны. Они не принесут ни мира, ни безопасности, — написал в соцсети X министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.