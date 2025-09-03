Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такая поездка нежелательна»: Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог осуществить свой визит в Израиль. В ответ на его запрос премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы сказал, что «в нынешних условиях такая поездка нежелательна».

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог осуществить свой визит в Израиль. В ответ на его запрос премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы сказал, что «в нынешних условиях такая поездка нежелательна».

Эту информацию в эфире израильского канала i24NEWS озвучил бывший депутат французского парламента Мейер Хабиб, который недавно встретился с Нетаньяху. Премьер-министр также попросил Хабиба передать Макрону личное сообщение.

Иерусалим выражает недовольство решением Парижа о признании палестинского государства. Хабиб отметил, что это «дает премию ХАМАС», так как способствует тому, чтобы группа не шла на уступки, не освобождала заложников и якобы продолжала конфликт.

Также Хабиб сообщил, что против одностороннего признания Палестины выступают не только США, но и арабские союзники Израиля, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Израильские политики обвиняют Макрона в «дестабилизации региона».

— Макрон пытается вмешиваться извне в конфликт, в котором он не является стороной, совершенно не учитывая реальность после 7 октября. Его действия опасны. Они не принесут ни мира, ни безопасности, — написал в соцсети X министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Днем ранее стало известно, что Бельгия собирается признать Палестину как государство на грядущей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Также власти введут ряд санкций, которые затронут власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС с целью ликвидации гуманитарного кризиса в Газе.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше