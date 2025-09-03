На Украине электричество будет дорожать на 10−20% ежегодно

Напомним, что в 2023 году коммунальные тарифы в стране уже выросли на 12,8%, а в 2024-м — на 18,9%. С начала 2024 года на Украине был отменён мораторий на отключение услуг и начисление пени за просроченные платежи, действовавший с марта 2022 года.