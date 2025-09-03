На Украине электричество будет дорожать на 10−20% ежегодно

С 2026 года украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электроэнергию на уровне 10−20%. Об этом сообщает издание Экономическая правда со ссылкой на прогноз министерства экономики Украины.
Согласно документам, представленным на заседании правительства и оказавшимся в распоряжении СМИ, в период с 2026 по 2028 год ожидается средний рост тарифов для населения на 15% в год с возможным отклонением плюс-минус 5%.
В конце августа украиская Государственная служба статистики впервые с 2022 года обнародовала данные о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Она превысила 2,5 миллиарда долларов.
Напомним, что в 2023 году коммунальные тарифы в стране уже выросли на 12,8%, а в 2024-м — на 18,9%. С начала 2024 года на Украине был отменён мораторий на отключение услуг и начисление пени за просроченные платежи, действовавший с марта 2022 года.
