Нелегальные мигранты по пути в Европу убили 70 человек на корабле за колдовство

На следовавшем в Европу корабле нелегальные мигранты из Африки устроили резню, обвинив около 70 человек в колдовстве и убив их. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По данным журналистов, судно сломалось и стало дрейфовать примерно в 400 километрах от Канарских островов. На его борту находились 320 человек. Из-за нехватки воды и голода часть пассажиров расправились над попутчиками, аргументировав это тем, что они «воровали воду и занимались колдовством». Тела убитых пассажиров позднее нашли выброшенными на берег.
Оставшихся мигрантов удалось спасти. Всего испанская полиция задержала более 20 пассажиров по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших, правоохранители начали допрашивать их, передает Daily Mail.
Испанские правоохранители обнаружили на побережье Балеарского моря неподалеку от Ибицы по меньшей мере пять тел со связанными руками и ногами. Предположительно, погибшими были мигранты, которые пытались добраться до страны по опасному маршруту из Алжира. Всего в течение года на берега Балеарских островов течением вынесло около 30 тел.