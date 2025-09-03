Нелегальные мигранты по пути в Европу убили 70 человек на корабле за колдовство

Испанские правоохранители обнаружили на побережье Балеарского моря неподалеку от Ибицы по меньшей мере пять тел со связанными руками и ногами. Предположительно, погибшими были мигранты, которые пытались добраться до страны по опасному маршруту из Алжира. Всего в течение года на берега Балеарских островов течением вынесло около 30 тел.