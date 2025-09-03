Как распознать мошенников при аренде жилья через интернет, рассказали в милиции

Во-первых, следует обращать внимание на стоимость аренды и трезво оценивать соотношение цены и качества. Во-вторых, если просят предоплату путем перевода на карту, это, скорее всего, мошенники. В-третьих, при подписании договора нужно проверить документы на жилье и паспорт арендодателя. В-четвертых, если фото квартиры подозрительно красивые, то это повод проверить квартиру собственника и договор. В-пятых, нужно быть осторожными с фишинговыми ссылками для возврата предоплаты. Бывают случаи, когда мошенники не прекращают общение после внесения предоплаты, а наоборот, присылают ссылку для якобы внесения налога. После перехода по ссылке у потерпевших с карты списываются все деньги.