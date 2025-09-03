Нелегальные мигранты устроили резню на дрейфующем судне: предлогом для убийства стало обвинение в колдовстве

Отмечается, что жертвами инцидента стали 72 человека, которые также находились на судне, перевозившем около 320 мигрантов. Как сообщает источник, корабль запутался в сетях по пути в Испанию. Из-за этого судну пришлось дрейфовать в океане около недели.