Нелегальные мигранты устроили резню на дрейфующем судне: предлогом для убийства стало обвинение в колдовстве

Нелегальные мигранты из Африки устроили массовую резню на дрейфующем судне, которое направлялось на Канарские острова. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что жертвами инцидента стали 72 человека, которые также находились на судне, перевозившем около 320 мигрантов. Как сообщает источник, корабль запутался в сетях по пути в Испанию. Из-за этого судну пришлось дрейфовать в океане около недели.
Непредвиденные обстоятельства стали причиной нехватки продовольствия. Поэтому часть мигрантов решила убить других, опасаясь за свою жизнь. Предлогом для начала резни стало обвинение жертв в том, что они якобы занимались колдовством.
К моменту прибытия на Канары в живых остались лишь 248 нелегалов. Полиция начала расследование в связи с инцидентом, задержаны более 20 человек, которые подозреваются в убийствах.
Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Италии затонуло судно на борту которого находились мигранты. В результате инцидента погибли 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести.