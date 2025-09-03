Россиянин Непомнящий сыграет с украинцем на старте «Большой швейцарки»

Состоялась жеребьевка первого тура «Большой швейцарки» — 2025, которая проходит в Самарканде (Узбекистан).
В первом туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий встретится за шахматной доской с украинским шахматистом Андреем Волокитиным. Еще две пары участников представят российскую и украинскую шахматные школы: Володар Мурзин сыграет против Василия Иванчука, а Евгений Наер сразится с Павлом Эльяновым.
Турнир будет проходить с 3 по 15 сентября. Общий призовой фонд открытого турнира составляет 625 тысяч долларов, из которых 90 тысяч достанутся победителю.
В 2022 году FIDE приняла решение отстранить российских и белорусских шахматистов от выступлений под национальным флагом и гимном на международных соревнованиях. Теперь они могут участвовать в турнирах, представляя Федерацию шахмат России (ФШР), Белорусскую шахматную федерацию (БШФ) или FIDE.