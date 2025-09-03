Россиянин Непомнящий сыграет с украинцем на старте «Большой швейцарки»

В 2022 году FIDE приняла решение отстранить российских и белорусских шахматистов от выступлений под национальным флагом и гимном на международных соревнованиях. Теперь они могут участвовать в турнирах, представляя Федерацию шахмат России (ФШР), Белорусскую шахматную федерацию (БШФ) или FIDE.