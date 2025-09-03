Мэр Казани на линейке 1 Сентября заявил, что из троечников выходят мэры

Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, мэр Казани Ильсур Метшин обратился к ученикам гимназии № 19, заявив, что из отличников в школе вырастают отличники, а из троечников — мэры и руководители областей.
— Как говорит наш президент, глава нашей республики — из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов, — сказал Метшин.
Ильсур Метшин занимает свой пост с 2005 года, передает Telegram-канал Baza.
2 сентября 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин во время разговора с учениками нового инженерно-технического лицея «Авиатика» в Лобне рассказал, что не был отличником в школе. Он отметил, что был хорошистом, вспомнив, что у него была «четверка» по химии.
По данным журналистов, 1 сентября перед торжественной линейкой в школе № 16 в Краснодаре произошла давка — ученики и их родители, которые собрались у забора учреждения с обеих сторон, мешали друг другу проходить. Всего около школы в первый учебный день находились 1700 детей и их родителей. Людей пропускали на школьную территорию только через одну калитку. По словам очевидцев, началась давка, маленькие дети, стали плакать из-за жары, и это спровоцировало агрессию со стороны охранника.