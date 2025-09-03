Друзья погибшего на Burning Man ищут средства для отправки его тела в РФ

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября NBC News сообщило, что в США не знавшая о своей беременности женщина родила на фестивале Burning Man в пустыне. В день инцидента женщина вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проведения фестиваля Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне штата Невада. Посреди ночи женщина внезапно почувствовала недомогание и сильную боль внизу живота. Через несколько часов женщина, которая даже не подозревала о своем положении, родила дочь в туалете трейлера.