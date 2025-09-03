Друзья погибшего на Burning Man ищут средства для отправки его тела в РФ

Друзья погибшего на американском музыкальном фестивале Burning Man гражданина РФ Вадима Круглова срочно ищут деньги для транспортировки его тела обратно в Россию. Об этом сообщило РИА Новости.
«Наша главная цель сейчас — собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять», — приводит агентство слова Влада Ростова, одного из друзей погибшего.
По его словам, пока американские власти продолжают расследование, друзья Круглова сосредоточены на том, чтобы организовать ему достойные похороны и вернуть его тело в Россию.
Издание отметило, что друзья погибшего выступили в соцсетях с просьбой о помощи в поиске информации, чтобы проследить последние дни Круглова на фестивале.
