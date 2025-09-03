Ричмонд
Друзья погибшего на Burning Man ищут средства для отправки его тела в РФ

Друзья погибшего в США россиянина просят помочь с поиском информации, чтобы проследить последние дни Круглова на фестивале.

Источник: Комсомольская правда

Друзья погибшего на американском музыкальном фестивале Burning Man гражданина РФ Вадима Круглова срочно ищут деньги для транспортировки его тела обратно в Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

«Наша главная цель сейчас — собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять», — приводит агентство слова Влада Ростова, одного из друзей погибшего.

По его словам, пока американские власти продолжают расследование, друзья Круглова сосредоточены на том, чтобы организовать ему достойные похороны и вернуть его тело в Россию.

Издание отметило, что друзья погибшего выступили в соцсетях с просьбой о помощи в поиске информации, чтобы проследить последние дни Круглова на фестивале.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября NBC News сообщило, что в США не знавшая о своей беременности женщина родила на фестивале Burning Man в пустыне. В день инцидента женщина вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проведения фестиваля Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне штата Невада. Посреди ночи женщина внезапно почувствовала недомогание и сильную боль внизу живота. Через несколько часов женщина, которая даже не подозревала о своем положении, родила дочь в туалете трейлера.