«Вечная память»: в Липецкой области учителю подарили букет с траурной лентой

Это не единственный скандал, который произошел 1 сентября. Так, перед торжественной линейкой в школе № 16 в Краснодаре произошла давка — ученики и их родители, которые собрались у забора учреждения с обеих сторон, мешали друг другу проходить. Всего около школы в первый учебный день находились 1700 детей и их родителей. Людей пропускали на школьную территорию только через одну калитку. По словам очевидцев, маленькие дети стали плакать из-за жары, и это спровоцировало агрессию со стороны охранника.