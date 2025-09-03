«Вечная память»: в Липецкой области учителю подарили букет с траурной лентой

В Липецкой области флорист собрала букет для учителя, который был украшен траурной лентой. Об этом сообщает Telegram-канал «Липтаун».
Инцидент произошел в поселке Борино на День знаний. Одному из местных педагогов вручили цветы, и после их распаковки оказалось, что они были перевязаны траурной лентой. На фото, приложенном к публикации, видна надпись на ленте: «вечная память».
Родители ученика предложили владелице цветочного магазина извиниться перед учительницей и заменить букет, но она отказалась. По словам женщины, она собрала композицию профессионально, используя свежие цветы, и все было выполнено согласно договоренности, поэтому она не считает себя виноватой в данной ситуации, говорится в публикации.
— Спираль букета сделана и перевязана технической черновой лентой, — ответила флорист.
Это не единственный скандал, который произошел 1 сентября. Так, перед торжественной линейкой в школе № 16 в Краснодаре произошла давка — ученики и их родители, которые собрались у забора учреждения с обеих сторон, мешали друг другу проходить. Всего около школы в первый учебный день находились 1700 детей и их родителей. Людей пропускали на школьную территорию только через одну калитку. По словам очевидцев, маленькие дети стали плакать из-за жары, и это спровоцировало агрессию со стороны охранника.