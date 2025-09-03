Рухнул знаменитый фуникулер в Лиссабоне, погибли 15 человек

В португальском Лиссабоне упал фуникулер Elevador da Glória, который считался одним из символов города. В момент крушения в нем находились люди. В результате происшествия погибли 15 человек и еще девять пассажиров пострадали. Об этом в среду, 3 сентября, сообщила местная газета Correio da Manha.
По данным журналистов, во время спуска по улице кабинка внезапно вышла из-под контроля, начала двигаться назад по канатной дороге и врезалась в здание. Пятеро пострадавших в результате инцидента получили тяжелые травмы, их доставили в больницы Санта-Мария и Сан-Жозе. В числе пассажиров, которые получили легкие ранения, есть ребенок — его отвезли в больницу Санта-Мария. Пострадавших госпитализировали в многопрофильное отделение неотложной помощи больницы.
Согласно данным португальской Службы гражданской обороны, на месте пожара, который возник в результате крушения фуникулера, находятся 56 спасателей и 19 единиц специализированной техники, передает газета.
