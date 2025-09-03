Ричмонд
15 человек погибли, девять ранены из-за схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне

Авария произошла с Elevador da Gl ria — одним из символов португальской столицы.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум, три человека погибли и около 20 получили различные травмы в результате схода с рельсов фуникулера «Глория» в центре Лиссабон. Об этом сообщила газета Vanguardia.

«Сход с рельсов фуникулера в Лиссабоне днем в среду привел как минимум к трем погибшим и около 20 раненым», — говорится в материале.

Издание отметило, что авария произошла с Elevador da Glória — одним из символов португальской столицы.

При этом позднее телеканал CNN Portugal заявил уже о не менее чем 15 погибших и девяти пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне.

Данный фуникулер пользуется большой популярностью у туристов. Он работает с 1885 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Амурской области произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с путей с последующим столкновением со встречным составом. В ходе происшествия пострадал машинист. Он получил травмы.