В Колумбии поймали наркоторговца, который кормил крокодила людьми

В Колумбии правоохранительные органы задержали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного под псевдонимом Эль Локо. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.
Арройо был арестован в рамках расследования, связанного с множественными исчезновениями людей в регионе. Его нашли в портовом городе Буэнавентура. Мужчину обвиняют в убийствах, незаконном обороте наркотиков и жестоком обращении с животными. Полиция предполагает, что Арройо мог скармливать останки своих жертв крокодилу, которого у него изъяли незадолго до ареста.
По данным следствия, Эль Локо связан с бандой «Лос Эспартанос», которая соперничает с группировкой «Лос Шоттас» за контроль над портом. Тот, кто получит доступ к морскому побережью, сможет заниматься экспортом кокаина.
С начала года полиция прилагает усилия для прекращения конфликта и задержания наркоторговцев. С января 2025 года было арестовано около 140 членов различных банд, говорится в материале.
В конце мая сотрудники правоохранительных органов Индии задержали 67-летнего Девендера Шарму, известного как Доктор Смерть. Он также скармливал своих жертв крокодилам, чтобы скрыть следы преступления. Преступник сознался в 51 убийстве, а также в том, что скармливал тела убитых рептилиям.